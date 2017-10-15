NIKE’DAN 9 TÜR EGZERSİZ İÇİN

MODA HABER 18 saat önce Yunus Başaran

Nike'ın 9 farklı egzersiz çeşidini hedeflediği spor taytları ve pantolonları, hayatımızı daha da kolaylaştırmak için geliyor.

Spor kültürü hayatımıza oturdu artık. Sporda giyilen sneaker’ı günlük yaşantımızla karıştırmıyor, spor için alışverişe çıkıyoruz. Bunun neresi şaşırtıcı diyebilirsiniz ancak geçmiş yıllara nazaran insanlar spora daha çok önem vermeye başladı. Çünkü şehrin kaosundan kurtulmamızın, yaşadığımız stresten uzaklaşmamızın yegane yolu…

Hayatımızda yer etmiş birçok marka ise spor türlerine özel koleksiyonlar çıkartarak spora teşvik etmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük spor giyim markalarından olan Nike ise, her zamanki gibi bu akımın öncüsü konumunda. Yoga’dan koşuya, aktif fitness’dan pedal çevirmeye kadar her spor için özenle dizayn edilmiş bu 9 spor tayt ve pantalon, maksimum performans ve minimum efor için yaratıldılar.

Hızlı koşu için: Nike Speed Tight

Maraton için: Nike Epic Lux Tight

Normal koşu için: Nike Swift Pant

Yoğun tempolu egzersizler için: Nike Power Tight

Güç egzersizleri için: Nike Pro Tight

Pedal dersleri için: Nike Fly Tight

Boks için: Nike Bliss Pant

Bar (dans tabanlı) çalışmaları için: Nike Sculpt Tight

Yoga için: Nike Flow Pant

YAZI YUNUS BAŞARAN