NIKE’A SWAROVSKI DOKUNUŞU

MODA HABER 2 saat önce Dilara Yilmaz

Kristal taşları dünyayla tanıştıran Swarovski, Nike’a ışıltısını taşıyor.

Nike’ın Air Max 97 modelini çıkarmasının üzerinden 20 yıl geçti. Bu yıl modele yeni bir görünüm kazandıran marka, ünlü kristal markası Swarovski ile modele ışıltı katıyor. Sınırlı sayıda ki spor ayakkabılar, iki markanın beraber ürettiği 50,000 minik parçalı kristal taşın bulunduğu innovatif kumaştan üretildi. Siyah ve gümüş renklerin bulunduğu ikonik spor ayakkabılar 7 Eylül itibariyle 400 Dolar’dan seçili Nike mağazalarında satışa çıkacak.

YAZI DİLARA YILMAZ