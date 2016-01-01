NİCE SENELERE MAJE

MODA HABER 9 saat önce Dilara Yilmaz

Paris’in bohem markalarından Maje, 20. yılını yeni nesil sanatçılarla kutluyor!

Sandro’nun kardeş markası parizyen Maje’nin kurulmasının ardından tam 20 yıl geçti. Moderniteyle yaratıcı bir moda dünyası yaratan marka 20. doğum gününü “20. Yaş Her Şeyin Mümkün Olduğu Yaştır” cümlesinden yola çıkarak geleceği yaratacak olan yeni nesil sanatçı, fotoğrafçı, ressam ve video yapımcıları ile çalıştığı kampanya ile kutluyor. 3 temadan oluşan kampanyada Fas’ta dostluk, Paris’te aile hayatı ve İngiltere’de aşk temaları işleniyor. Toplamda 9 sanatçı ile çalışılan kampanya ile “Geleceği hayal et” mottosu öne çıkıyor.

YAZI DİLARA YILMAZ