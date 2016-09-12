NEON BİR ALEXANDER WANG

MODA HABER 14 saat önce

İşbirliklerini seven Alexander Wang, adidas Originals ile yaptığı kapsül koleksiyon serisine bir yenisini daha ekliyor.

New York sokaklarını ele geçirmiş reklam afişleri, üzerinde “Bu numarayı ezberleyin: 917.512.7715” yazıyor. Yaptığı işbirlikleri ile daha da ulaşılabilir olan Alexander Wang, zekice yapılmış reklam kampanyası ile adidas Originals işbirliğini ayağınıza kadar getiriyor. Eğer New York’ta yaşıyorsanız 29 Temmuz günü yukarıda ki numarayı arayarak sohbet robotu sayesinde Alexander Wang imzalı adidas ürününüz bisikletli kurye ile kapınıza kadar teslim edilecek. Spor giyim ve aksesuarların bulunduğu kapsül koleksiyonda Wang, düzenlenen toplu bisiklet etkinliklerinden ve 2017 bahar koleksiyonunda ki neon renklerden ilham aldığını belirtti. Koleksiyon, 5 Ağustos’ta tüm dünyada satışa çıkacak.



YAZI DİLARA YILMAZ