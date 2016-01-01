MUHTEŞEM İKİLİ

MODA HABER 2 saat önce Dilara Yilmaz

Tommy Hilfiger, “Tommy Icons” için Hailey Baldwin ve Winnie Harlow ile kamera karşısına geçti.

Moda dünyasında iz bırakan markalardan Tommy Hilfiger, geçmişten bu yana pop kültür ve spor ikonlarıyla yakın çalışmalarıyla biliniyor. Gigi Hadid ile yaptığı işbirliği ile büyük ses getiren marka, 2018-2019 Sonbahar-Kış koleksiyonu ile daha kış gelmeden adından söz ettirmeye hazırlanıyor. “Tommy Icons” isimli koleksiyonu için son günlerde adlarını sıkça duyduğumuz iki modelin marka elçisi olduğunu duyurdu. Amerikalı model Hailey Baldwin ve model /aktivist Winnie Harlow’un yüzü olduğu kadın koleksiyonu, eğlenceli, dinamik yapısıyla yarının ikonlarını kutlama niteliğinde. Marka, yeni elçileri için “Gelecek nesil Tommy kadınlarına öncülük ediyor, her şeye özgüven ve iyimserlikle yaklaşıyorlar. Bu ortak nitelikleri ve değerleri nedeniyle aramıza hoş geldiniz demekten heyecan duyuyorum. ” açıklamasında bulundu.

YAZI DİLARA YILMAZ