MODA HABER

MTV İLE 80’LER NOSTALJİSİ

Marc Jacobs, 80'li yıllara olan tutkusunu Cruise 2017 koleksiyonuyla hayata geçiriyor.

Geçmişe yolculuğumuz devam ediyor. 2016-17 Sonbahar/Kış sezonuyla başlayan 1980’ler nostaljisi Cruise 2017 ile devam ediyor. Moda tarihinin en abartılı, çılgın ve renkli bu dönemi tasarımcıların ilham kaynağı. Özellikle Marc Jacobs o dönemlere olan tutkusunu hazırladığı MTV sweatshirt koleksiyonuyla hayata geçiriyor. Disko günlerine damgasını vuran canlı renklerin öne çıktığı koleksiyon kabarık eteklerle tamamlanıyor.