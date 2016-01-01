MOU TASARIMLARI, DERİDEN’DE!

MODA HABER 2 saat önce Ezgi Şuekinci

Konforlu ve özgür ruhlu bir marka; Mou!

Uzun yıllardır dünyaca ünlü markaların en özel ürünlerini bir araya getiren Deriden, yeni bir markayla daha anlaşma yaptı. Kış modası trendlerinin belirlenmesinde hayli önemli bir rol oynayan ünlü ayakkabı markası Mou, bambaşka stili, kalitesi, kusursuz el işçiliği ve kışı ısıtacak tasarımlarıyla Deriden mağazalarında satışa çıkıyor. Yumuşaklık ve sağlamlık arasındaki dengeyi sağlamak konusunda oldukça başarılı olduğunu bildiğimiz Mou, gerçek deri üzerine geleneksel motiflerin işlendiği modelleri ile kış modasının trend listelerine üst sıralardan giriş yapıyor.

Sağlam, konforlu ve su geçirmez tabanı ile Mou bot ve çizmeler, soğuk kış günleri için gerçekten iyi bir tercih. Gwyneth Paltrow ve Cameron Diaz gibi Hollywood yıldızlarının da yakın markajında olan MOU markası; antilop kovboy çizmesi, buzağı derisi terlik, eskimo, kar fırtınası ve keçi derisi nanuk gibi modelleriyle de adından söz ettiriyor. Stil sahibi çizme ya da bot arayışı içerisindeyseniz Deriden mağazalarını mutlaka ziyaret etmelisiniz.

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