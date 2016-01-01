MOTOKROS VE SÖRF: FENTY X PUMA

MODA HABER 21 saat önce Yunus Başaran

Fenty X Puma by Rihanna 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonu rahat ve cool...

Geçtiğimiz hafta Rihanna önderliğinde hayat bulan “Fenty X Puma by Rihanna 2018 İlkbahar-Yaz” kampanyasının görselleri yayınlanmış, hayranlığımız bir kez daha körüklenmişti. Ünlü modeller Slick Woods, Selena Forrest ve Yasmin Wijnaldum’un Rihanna’ya eşlik ettiği koleksiyon çekimi, çöl teması hakimiyetinde gerçekleşmişti. Yeni versiyonlarıyla Creeper sneaker’lar, cazibesinden hiçbir şey kaybetmemişlerdi. Şimdi ise Rihanna’nın “Bu koleksiyon iki dünyayı bir araya getiriyor: motokros ve sörf… Bu iki konsepti bir araya getirmek hiç kolay değildi, ama sonunda mükemmel bir ahenk yakalandı.” şeklinde konuştuğu “Fenty X Puma by Rihanna” kampanya videosu sizlerle…

YAZI YUNUS BAŞARAN