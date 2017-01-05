MODA DÜNYASININ GENÇ YETENEKLERİ

MODA HABER 18 saat önce

25.si düzenlenen KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Moda dünyasına ilgi duyan ve bununla birlikte önemli yeteneklere sahip gençlere destek vererek, sektöre kazandırmak amacıyla düzenlen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması, bu sene 25. yaşını kutlayarak, yine özel anlara imzasını attı. Kariyerini bu alanda ilerletmek isteyen ve 10 tasarımcının yetenekleriyle şekillenen parçaları sunduğu defilenin sunuculuğunu Selma Ergeç yaparken, final gecesinin 3 kazanan ismi Mehmet Emiroğlu, Başak Koç ve Nazlıcan Karahan oldu. Önemli geceye tanıklık eden isimler arasında Bade İşcil, Gökhan Zan, Wilma Elles, Burcu Özberk, Merve Çağıran’ın yanı sıra Gülşen’de sahnede geceye katılan davetlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE