MEME KANSERİNDE FARKINDALIK

MODA HABER 5 saat önce Dilruba Karaköse

Stella McCartney ve Alicia Keys'ten meme kanseriyle savaşa destek...

Kadınların son zamanlarda sıkça karşılaşır olduğu sağlık problemlerinin başında meme kanseri var. Her 8 kadından birinin savaştığı bu hastalığa, Veep dizisinin yıldızı Julia Louis-Dreyfus’un yakalanması hayranlarını üzerken, bu konuda farkındalık yaratmak ve erken teşhis gibi maddeler tekrar ve tekrar önem kazanıyor.

Bu konuda devreye giren Stella McCartney ise meme kanserinde erken teşhis üzerine farkındalık yaratmak adına 2017 Sonbahar/Kış sezonunun bir parçası olarak “Ophelia Whistling” isimli iç çamaşırı koleksiyonu tasarlayarak üzerine düşeni yapıyor. Bir araya gelip bu anlamlı çalışmaya ortak olan bir isim de Alicia Keys… Koleksiyonun satışlarından elde edilecek gelirin önemli bir bölümü İngiltere’de meme kanserine göğüs geren kadınlara destek olan Linda McCartney Centre’a bağışlanacak.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE