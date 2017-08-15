MELEKLERE BALMAIN DOKUNUŞU

MODA HABER 22 saat önce Dilara Yilmaz

Ünlü Fransız moda evi Balmain, bu sene Victoria’s Secret defilesinde işbirliği ile yer alacak.

Ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret, her yıl düzenlediği defileler ve melekleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl Şangay’da gerçekleşecek defilede hepimizi bir sürpriz bekliyor. Fransız moda evi Balmain, Victoria’s Secret’ın defilesi için tasarımlar yapacak. Balmain’in iç çamaşırı markasına yabancı değil. Birçok melek Balmain’in yüzü ve defilelerinde boy gösteriyor. Ünlü iç giyim markası ilk defa lüks bir markayla işbirliği yapıyor. 28 Kasım’da televizyonda yayınlandıktan sonra ertesi gün online’da mağazalarda satışa çıkacak. Yayınlanan resmi videoda defilede göreceğimiz tasarımlar hakkında küçük ipuçları bulunuyor.

YAZI DİLARA YILMAZ