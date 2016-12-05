MELEKLER YİNE NEŞE SAÇTI!

MODA HABER 46 dakika önce

Victoria's Secret geleneği yine bozulmadı. Karşınızda Lip-Sync videoları

Victoria’s Secret sezonu kapanmıyor. Kapanacak gibi de durmuyor açıkçası. Sunuma haftalar kala son cast listesinin açıklanmasıyla heyecanları doruğa çıkartan marka, sunum esnasında kimlerin performans yapacağını öğrendiğimizde sabırsızlıktan ne yapacağımızı bilemedik. Sunum günü geldiği anda her şeyin ne kadar detayla hazırlandığı belliydi. Uzun süren hazırlık sürecinin meyvesini gözlerimiz kamaşa kamaşa izledik. Sırada beklediğimiz, gelenekselleşmiş tek Bir şey kaldı. Meleklerin Lip-Sync videoları. Geçen yıllarda Selena Gomez’in “Hands to Myself” videosunun enerjisi hala akıllarımızdayken bu sefer iki video bizleri selamlıyor.



Bruno Mars’ın sezona damgasını vuran 24K Magic şarkısının kendi büyüsü yetmiyormuş gibi bir de meleklerin ihtişamıyla birleşti. Eğlendikleri her halinden belli olan meleklerin bu enerjileri nereden geliyor?



Lady Gaga’dan beklediğimiz hareketli şarkılardan sonra, yeni albümünün DNA’sına uygun bir şekilde sergilediği “Million Reasons” şarkısı performansı eşliğinde meleklerin duygusal anlarına şahitlik ediyoruz.

