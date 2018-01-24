MARKA ELÇİSİ HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE

MODA HABER 2 saat önce Ezgi Şuekinci

ALL kapak kızlarından Hazal Filiz Küçükköse, Reebok’ın yeni marka elçisi oldu!

Ekranların yeni ve başarılı yüzlerinden Hazal Filiz Küçükköse ile dünyaca ünlü spor giyim markası Reebok, heyecan verici bir projeye imza attı. 2018 yılı boyunca Reebok’ın marka yüzü Hazal Filiz olacak! Spor ile yakından ilgili olduğu bildiğimiz Küçükköse bu birliktelik için, “Reebok çocukluğumdan hem spor hem de günlük hayatımda bana eşlik ediyor. Severek kullandığım bir marka ile çalışmak mutluluk verici.” yorumunda bulundu. Ayrıca Hazal Filiz Küçükköse şu sıralar Kenan İmirzalıoğlu, Gürkan Uygun ve Büşra Develi ile birlikte “Mehmed Bir Cihan Fatihi” adlı dizide boy göstermeye hazırlanıyor.



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