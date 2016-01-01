MARGOT’NUN KAYAK MACERASI

MODA HABER 21 saat önce Dilara Yilmaz

Avustralyalı oyuncu, Fransız moda evi Chanel’in kış sporları kampanyası için kamera karşısına geçti.

Mart ayında düzenlenen Oscar törenine ünlü Fransız moda evi Chanel ile hazırlanan güzel oyuncu Margot Robbie, markanın yeni elçisi olduğunu duyurmuştu. Markayla olan ilk reklam kampanyasıda gün yüzüne çıktı. Kış için özel üretilen kış sporları koleksiyonu için kamera karşısına geçen Robbie, markanın kreatif direktörü Karl Lagerfeld’in objektifine poz verdi. Marka daha önceden snowboard, kayak takımı tasarlasa da, “Coco Neige” isimli koleksiyon markanın kış sporları için çıkardığı ilk koleksiyon olma niteliğini taşıyor.

YAZI DİLARA YILMAZ