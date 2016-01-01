MANGO’NUN GENÇ MODELİ KIT BUTLER KİM?

MODA HABER 15 saat önce Ezgi Şuekinci

Gelecek vadeden, yakışıklı model Kit Butler, hakkında bilinmeyenleri anlattı!

Mango Before Midnight koleksiyonunun tanıtım yüzleri arasında yer alan model Kit Butler, İngiliz asıllı ve 1998 doğumlu. Genç yaşına rağmen hatırı sayılır bir hayran kitlesi yakalayan ve karakteristik yüz hatları ile ölçülü vücudu sayesinde son zamanların en gelecek vaad edenleri arasında gösterilen Kit, birçok kez modellik deneyimini yaşamış. Son olarak Mango’nun, maskülen ve feminen tavırın hakimiyetinde hazırlanan Before Midnight koleksiyonu için Matthew Bell, Alexis Petit, Aya Jones, Ruth Bell ve Julia Hafstrom ile birlikte hünerlerini sergileyen modeli daha yakından tanımak adına ufak bir röportaj gerçekleştirdik. İşte Kit Butler ve bilinmeyenler!

Model olmanın en iyi ve en kötü yanları senin için neler?

En iyi tarafı bana ilham veren yaratıcı insanlarla çalışabiliyor olmam. Tasarımcı, fotoğrafçı, saç ve makyaj ekibi, set tasarımcısı, yönetmenler ile beraber çalışabiliyor olmak muhteşem bir deneyim. Kötü yönü ise zamansız çalışıyor olmak diyebilirim.

Mango ile yollarınız nasıl kesişti?

İspanya’da Sight Model ajansına kayıtlıyım. Onlar Londra’dayken beni Mango ile tanıştırdılar. Öncesinde 1 sene boyunca bana geri dönüş yapmadılar. Ama şimdi onlarla 6 kez çalışmış oldum bile. En sevdiğim Miami’deki çekimimizdi. Çekimde bir Camaro kullanıyordum ve senaryoda bir polis memuru beni durduruyordu.

Mango’nun en sevdiğin 5 parçası senin için hangileri? Onları nasıl giymeyi tercih ederdin?

Çok güzel bir deri ceketim var. Nereye gitsem yanımda götürüyorum. Klasik bir görüntü elde etmek için o ceketimi Mango’nun kargo pantalonları ve basic t-shirt’leri ile kombinlemeyi çok seviyorum.

Dolabında hiç vazgeçmeyeceğin kıyafetlerin var mı?

Aslında çok yok çünkü hepsinin yerine başka bir şey konulabilir. Sadece rugby oynarken giydiğim 12 numaralı t-shirt’ümü hiçbirşeye değişmem! Yeni Zelanda’ya karşı oynadığımız bir oyunda onu giyiyordum ve kazanmıştık.

Sana en çok neler ilham veriyor?

Yaptıkları işte en iyisi olmak için tutkuyla çalışan insanlar bana ilham veriyor. Engelli olan insanlara yardım etme amacı güden bir dernek ile çalışmıştım. Oradaki insanlarda gördüğüm kararlılık bana çok ilham vermişti. Sadece yürümek ya da bir bardak çay içmek için yaralarının üstesinden gelmeye çalışan insanları görmek gerçekten çok ilham vericiydi.

Hayallerinin tatiline çıktığını düşün. Neresini seçerdin? Oraya önceden gitmiş miydin?

İşim sayesinde sıkça seyahate çıkma olanağım oluyor. Gittiğim her yerde sevdiğim bir şeyler görüyorum. Nereye gidersem gideyim, o şehri tanımak için zaman ayırmaya çalışıyorum. Vakitsizlik ve yorgunluk ise böyle güzel olanakların düşmanı diyebilirim. Çocukluk hayalim bir kaplanı vahşi ortamında görebilmekti. Bu yüzden de muhtemelen Hindistanı seçerdim.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ