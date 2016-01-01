MANGO MAN’İN STİL SİMGESİ

MODA HABER 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Moda ikonu ve girişimci Alessandro Squarzi ile tanışın!

Şık ve çekici görünmek için yaşın hiçbir ehemmiyetinin olmadığını gözler önüne seren Alessandro Squarzi, tam bir İtalyan beyefendisi. Çağdaş filmlerde gördüğümüz türden eşsiz bir stile sahip olan başarılı moda ikonu, Mango’nun modern erkek modası için de biçilmiş kaftan! Sosyal medyada, yaş farketmeksizin birçok erkeğe ilham veren Alessandro Squarzi, asil tavrı ve kendinden emin duruşu ile ünlü modellere de taş çıkartıyor. Şuan 52 yaşında olan Squarzi, her ne kadar gösterişi sevmeyen biri olsa da ünlü markalar ve dergiler asla peşini bırakmıyor.

2016 yılında en şık erkekler arasında gösterilerek, imajını tescilleyen Mango Man’in stil simgesi, tarzına dair ip uçları vermek üzere bizi Milano’ya davet ediyor. Mango’nun Sonbahar-Kış 2017 koleksiyonunun tanıtım sürecinin önemli bir parçası olan Alessandro Squarzi’nin, Nacho Alegre objektifinden çıkan fotoğraflarını mutlaka görmelisiniz!

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