MANGO COMMITTED 2.0

MODA HABER 6 saat önce Yunus Başaran

Mango'nun çevreci tavrına uygun olarak lanse edilen Committed koleksiyonunda ikinci perde karşımızda.

Sürdürülebilir, çevre dostu, geri dönüşüme uygun, ekolojik… Tüm bu tanımları, bünyesinde barındıran Mango’nun geçtiğimiz yılın başlarında Committed koleksiyonu lansmanıyla, oldukça ses getirmiş, sürdürülebilir moda anlayışı sektöre hızla yayılmıştı.

Mango Committed, sürdürülebilir maddelerden hazırlanmış, kadın ve erkeklere hitap eden ekolojik bir koleksiyon olma özelliğine kaldığı yerden devam ediyor. Bu projeyle, koleksiyonlarda kullanılan liflerin oranı gittikçe artıyor ve böylelikle 2022’de kullanılan pamuğun %50’sinin sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmesi planlanıyor.

Bu koleksiyonun bir öncekinden farkı ise organik ve geri dönüşümlü pamuğun yanına ek olarak, geri dönüşümlü yün, modal ve liyosel de ekleniyor. Askeri vintage çizgilerin hakim olduğu koleksiyon, oversize kesimlerle erkeksi bir hava yakalarken kadınsı imajdan da uzaklaşmıyor. Kiremit, gri, toprak renkleri ve yeşil tonları ise Committed’ın karakteristik renkleri haline geliyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN