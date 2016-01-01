LES BENJAMINS VE BLOOMINGDALE’S SÜRPRİZİ

MODA HABER 5 saat önce Ezgi Şuekinci

Bu koleksiyonun ilham kaynağı, Dubai ve Los Angeles!

2011 yılında Türkiye’de kurulan ve şu sıralar dünyanın tanıdığı bir marka haline gelen Les Benjamins, Amerika’nın lüks mağazalar zinciri Bloomingdale’s ile ses getirecek bir anlaşmaya imza attı. Yapılan işbirliği kapsamında hazırlanan kapsül koleksiyon, 7 Aralık’ta Dubai’deki SOLE DXB etkinliği sırasında Bloomingdale’s pop-up mağazasında gerçekleşen özel bir gösterimle sunulacak.

Ülkemizi uluslararası platformlarda temsil eden Bünyamin Aydın kreatif direktörlüğündeki Les Benjamins’in, yine Bünyamin Aydın imzası taşıyan 27 parçalık kapsül koleksiyonu, Les Benjamins x Bloomingdale’s adıyla sadece Dubai ve Kuveyt’teki Bloomingdale’s mağazalarında satılacak.

Doğu-batı sentezini kusursuz tasarımlara dönüştürmesi ile bildiğimiz Bünyamin Aydın’ın, seyahate ve fotoğrafçılığa olan tutkusu da koleksiyona etki etmiş. Les Benjamins x Bloomingdale’s koleksiyonu hakkında açıklamada bulunan Aydın, koleksiyonun esin kaynağının, iki muazzam şehir “Dubai ve Los Angeles” olduğunu belirtiyor. Koleksiyona hakim olan renkleri de bu iki dinamik şehirde gördüğümüz tonlardan seçtiğini söyleyen başarılı kreatör, paten ve sandboarding ile sörf aşkından da beslendiğinin altını çiziyor.

Su yeşili, gök mavisi, sarı, beyaz ve siyah gibi tonlarda, üniseks stillerden oluşan Les Benjamins x Bloomingdale’s koleksiyonunda, üzerinde Dubai ve Los Angeles siluetleri ile şehrin önemli binalarının bulunduğu tişörtler, kapüşonlu sweatshirtler ve ceketler yer alıyor. Ayrıca sezonda öne çıkan bel çantaları, şapka ve bereler de koleksiyonda kendisine yer bulmuş.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ