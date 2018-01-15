LES BENJAMINS HIZ KESMİYOR!

MODA HABER 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Les Benjamins, Floransa’da yeni koleksiyonunu tanıttı!

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş JK ile anlaşma yapan ve büyük ses getiren dünyaca ünlü sokak giyimi markası Les Benjamins, hız kesmeden yükselişini sürdürüyor. Marka son olarak dün gece, İtalya’nın Floransa şehrinde adeta esti gürledi. Sonbahar-Kış 2018/2019 koleksiyonunu, “Antik Bir Şehir Silüetinin Uyandırdıkları” temasıyla tanıtan Les Benjamins’in göz kamaştıran şovu ise görülmeye değerdi.

Geometrik, cesur ve minimal tasarımların hakimiyetinde gördüğümüz “Ancient Skyscraper” isimli koleksiyon, Aztekler’in Meksika ve Orta Amerika’daki Mezoamerikan piramitleri ile Mısır’daki Gize ve Keops piramitleri gibi devasa törensel yapılara saygı duruşunda bulunuyor. Markanın kurucusu ve kreatif drektörü olan başarılı tasarımcı Bünyamin Aydın, bu şahane koleksiyonda yine tüm yeteneklerini sergilemiş. Antik ve modern tavrı birlikte yakalayan tasarımcı, reflektif desenleri ve dikkat çeken ufak detayları lureks kumaşlarla buluşturarak eşsiz tasarımlara dönüştürmüş.

Pitti Uomo Erkek Moda Haftası’na tüm dünyadan özel davetli olarak seçilen iki markadan biri olan Les Benjamins, hikayeleri farklı şekillerde anlatmasıyla tanınıyor. Cesur dokuları ve alışılmışın dışındaki desenleri, büyük bir özgüven ile kullanan Les Benjamins, kültürlerin tarihini ve bugününü ustalıkla harmanlıyor. Artık bir sokak markasının ötesinde başarılara ve işbirliklere imza atan Les Benjamins’in, her koleksiyonunda farklı bir hikayeyi bulmak mümkün. Ayrıca PUMA’nın ikonik TSUGI ayakkabı modelinin, Les Benjamins Show’unda modeller tarafından giyilmesi, 2019 yılı Puma x Les Benjamins iş birliğinin habercisi diyebiliriz.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ