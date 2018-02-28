LACOSTE’TAN ALKIŞLANACAK KAMPANYA

MODA HABER 4 saat önce Yunus Başaran

Dünyaca ünlü Fransız giyim markası Lacoste'dan ruhumuzu okşayan bir kapsül koleksiyon geliyor.

1933 yılında Rene Lacoste tarafından kurulan Lacoste, o yıldan bu yana ikonik bir hayvanın çizimini, logo olarak sahiplendi. Birçok kişi “Lacoste” kelimesinin Fransızcada “timsah” anlamına geldiğini ve bu nedenle logonun timsah olduğunu sanıyor. Ancak gerçek öyle değil.

İyi bir tenisçi ve iyi bir modacı olan Fransız asıllı Rene Lacoste, Fransız Davis Kupası’nda yer alan takımın kaptanı ile iddiaya girer. Fransa takımının kaptanı maçı kazanması halinde kendisine timsah derisinden yapılmış bir çanta hediye edeceğini söyler. Rene maçı kazanır ama yalnız maçı değil bir ünvan da kazanır: “Timsah Rene”. Bu lakabı benimseyen Rene de o günden sonra korta, Rene’in arkadaşı, Robert George tarafından tasarlanmış ve ceketinin cebine işlenmiş bir timsah armasıyla çıkar. Rene Lacoste yıllar sonra iş hayatına atılır ve kendi ismiyle bir marka yaratmaya karar verir. Haliyle timsah ister istemez akla gelen ilk marka sembolü olur.

Lacoste’un ikonik yeşil timsah logosu yıllarca boyut anlamında değişikliğe uğrasa da şekil olarak asla değişmedi. Ta ki bu projeye kadar…

Lacoste, nesli tükenmekte olan canlılara dikkat çekmek amacıyla ‘Canlı Türlerini Koruyalım’ adı altında bir kampanya başlattı. Kampanya dahilinde orijinal logosunu değiştirerek nesli tükenmekte olan hayvanların logo olarak yer aldığı tişörtlerin bulunduğu bir kapsül koleksiyon çıkarttı.

Koleksiyonun ilginç yanı ise logoda yer alan nesli tükenmekte olan hayvan, dünya üzerinde kaç tane kaldıysa o kadar tişört bulunuyor. Örneğin Kaliforniya Körfez Muturu’ndan dünya üzerinde yalnızca 30 adet kaldığı için Kaliforniya Körfez Muturu’nun Lacoste logosu olduğu yalnızca 30 tişört, Sumatra Kaplanı’ndan 350 tane kaldığı için 350 adet tişört üretildi. Lacoste toplamda 10 hayvan ve 1775 adet tişört yer alan koleksiyon 150 Euro (700 TL) fiyat etiketi ile satışa sundu. Elde edilen tüm gelirlerin Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’ne aktarılacağı açıklanan kampanya dahilinde Avrupa’da satışa çıkan tüm tişörtler tükenmiş durumda.

YAZI YUNUS BAŞARAN