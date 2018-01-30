KÜÇÜK KIZ BÜYÜDÜ

MODA HABER 12 saat önce Ezgi Şuekinci

Reese Witherspoon'un kızı Ava Phillippe, yeni nesil modeller arasına mı katılıyor?

Son yıllarda, dünyaca ünlü isimlerin çocuklarının modelliğine soyunduğunu sıklıkla görür olduk. Hatta şu sıralar bildiğiniz gibi moda dünyasında Cindy Crawford’un kızı Kaia Gerber’in rüzgarı esiyor ve liste Kendall Jenner, Sistine Stallone, Paris Jackson, Sofia Richie, Hailey Baldwin ile uzayıp gidiyor. Önemli defilelerde kendisine yer bulan ve başarı basamaklarını ikişer ikişer çıkan bu modellerden sonra, Reese Witherspoon’un Kızı Ava Phillippe’nin de aynı çizgiyi takip ettiğini söyleyebiliriz. Katıldığı her organizasyonda ilgi odağına yerleşen ve şu sıralar 18 yaşında olan Ava’nın, annesine olan benzerliği ise gözlerden kaçmıyor.

Kate and Laura Mulleavy’nin kurduğu Kaliforniya merkezli moda markası Rodarte’nin Sonbahar/Kış 2018 koleksiyonunun tanıtımlarında yer alan Ava Phillippe, geçtiğimiz günlerde modellik kariyerini resmen başlattı. Rowan Blanchard, Tessa Thompson ve hamile bir Kristen Dunst’ın yer aldığı projeye ait görseller sosyal medyada da çok paylaşıldı. Çiçek işlemeli, toz pembe renkteki elbisesiyle gördüğümüz küçük kız Ava, güzelliğiyle herkesi büyüledi. Bu ismi aklımıza iyice kazısak iyi olur, zira daha çok karşılaşacakmışız gibi görünüyor!

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