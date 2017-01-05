KREDİ KARTLARINI HAZIRLAYIN

MODA HABER 12 saat önce

Alexa Chung sonunda kendi giyim koleksiyonunu satışa sunuyor.

Kendi giyim koleksiyonunu oluşturucağı haberleri bile günlerce konuşulmasına yeterken, son dönemin en sükseli It Girl’lerinden Alexa Chung, kendi adını taşıyan markası için açtığı Instagram hesabıyla da heyecanı doruklara çıkarmıştı. Adım adım ilerlediği bu yolda Chung, sonunda merakla beklenen koleksiyonu satışa sunarak ne kadar yerinde bir bekleyiş içinde olduğumuzu da kanıtlamış oldu.

Slogan tişörtlerden mini deri eteklere, kendi stilinden büyük izler taşıyan parçalara yer verirken, daha önce işbirliği yaptığı AG Jeans ve Marks&Spencer gibi markalardan da esinlenmş gözüküyor Chung. Yaklaşın 150 parçanın yer aldığı markasıyla ilgili olarak “ Gelenekselliğe ilgi duyduğum için markayı oluştururken bu yoldan ilerledim. Ama aynı zamanda biraz tuhaf ve beklenmedik olmasını da istedim.” diyerek çıkış noktasını açıklıyor Alexa Chung.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE