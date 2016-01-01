KOTON’DA İNDİRİM SEZONU!

MODA HABER 12 saat önce Ezgi Şuekinci

Kış alışverişi hız kesmeden devam ediyor!

Türkiye’nin moda ve perakende öncüsü Koton, en trend koleksiyonlarını büyük indirimle satışa sunuyor. 18 Ocak yani bugün itibariyle başlayan fırsat günlerinde, %70’e varan indirimler stil düşkünlerini çok sevindirecek.

En moda tasarımları sunan ve yapmış olduğu iş birlikleriyle dikkat çekici kapsül koleksiyonlara imza atan Koton’un, kış gardırobunuzu baştan aşağı yenileyebileceğiniz bu harika fırsatı tüm koton mağazalarında sizi bekliyor!

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