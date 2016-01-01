KNITSS ONLINE SATIŞA AÇILDI

MODA HABER 9 saat önce

Knitss.com sitesinden alışveriş yapmak için daha ne bekliyorsunuz?

İlhamını geometrik formlardan alan, rahatlığın sembolü triko giyimin eşsiz markalarından biri olan Knitss’ten müthiş bir haber geldi. Çağımızın getirisi olarak online satış akımına dahil olan Knitss, www.knitss.com sitesi üzerinden alışveriş imkanını başlattı.

Grafik desenler, renk geçişleri ve üç boyutlu dokuların hakimiyetindeki koleksiyonda, triko üstlerin, elbiselerin, eteklerin, pantolonların ve hırkaların ağırlığı hissediliyor. Özenle seçilmiş italyan iplikleriyle örülen, sadece kendi tesislerinde üretilen Knitss ürünleri sportif rahatlık adına çok şey vaat ediyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN