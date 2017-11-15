KIVANÇ VE ROMEE BULUŞTU

MODA HABER 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Mavi’nin yeni reklam filmi şimdiden merak konusu oldu!

Victoria Secret meleklerinden süper model Romee Strijd ile Kıvanç Tatlıtuğ, Mavi’nin 2018 İlkbahar/Yaz tanıtım filmi için araya geldi. Romee’nin etkileyici güzelliği ve enerjisiyle Kıvanç Mavisi’nin mükemmel uyumuna tanıklık edeceğimiz yeni reklam henüz yayınlanmadı ancak yine de tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Denimdeki başarısıyla tüm dünyada adından söz ettiren Mavi’nin aynı zamanda global yüzü olan 25 yaşındaki Romee, bu sezon markanın yepyeni inovasyonu olan “SuperMavi” koleksiyonunun tanıtımları için de kolları sıvadı.

Herkesin merakla beklediği bu yeni film önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

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