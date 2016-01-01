KENDRICK LAMAR VE REEBOK, YENİDEN!

MODA HABER 19 dakika önce

Kendrick Lamar, Reebok ile üçüncü kez kapsül koleksiyon çıkartıyor.

Kendrick Lamar’ın Coachella 2017’de sahne alacağı duyurusundan hemen sonra Reebok ile işbirliği haberini duymamız güzel bir sürpriz oldu. Amerikalı rapçi ve söz yazarı Kendrick Lamar ya da sahne adıyla K-Dot, şu ana kadar yedi kez Grammy ödülü alarak başarısını kanıtlamış bir müzisyen. Reebok’ın da Popüler Kültürü en iyi temsil eden kişilerle tasarımcı olarak çalışma akımına uygun olarak ve seleflerinden fark yaratarak Kendrick Lamar’ı seçmiş olması, oldukça makul görünüyor.

Kendrick Lamar, daha önce Reebok Vantilator modelini ve Perfect Split adını verdikleri klasik deri modelini kendine göre yorumlamıştı. Şimdi ise ilk defa Reebok Club C modeli tasarımı bu koleksiyonda sergileniyor. Reebok Classic x Kendrick Lamar Club C kapsül koleksiyonu 13 Ocak’ta satışa çıkıyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN