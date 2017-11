KATE HUDSON’DAN ZEYNEP TOSUN İMZASI

MODA HABER 22 saat önce Dilara Yilmaz

Ünlü Hollywood yıldızı Kate Hudson, yeni kitabının tanıtım turuna bir Zeynep Tosun tasarımıyla devam ediyor.

Amerikalı oyuncu, girişimci ve yazar Kate Hudson sağlıklı ve güzel tariflerinin olduğu “Pretty Fun: Creating and Celebrating a Lifetime of Tradition” isimli yeni kitabını 31 Ekim’de satışa çıkardı. Kitap tanıtım turu kapsamında katıldığı LIVE with Kelly and Ryan programında ise Zeynep Tosun tasarımıyla boy gösterdi. 2018 ilkbahar/yaz koleksiyonuna ait kır çiçeği desenli, fırfırlı pelerin elbisesi ve yeni kısacık saçlarıyla poz verdiği resmi Instagram’da paylaştı. En son Lady Gaga’nın üzerinde gördüğümüz tasarımcı bir daha göğsümüzü kabarttı.

Waiting for some Kelly and Ryan 💙 #PrettyFunBookTour @livekellyandryan A post shared by Kate Hudson (@katehudson) on Nov 2, 2017 at 6:58am PDT

YAZI DİLARA YILMAZ