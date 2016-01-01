KARL LAGERFELD’İN VANS TARZI

MODA HABER 24 saat önce Dilruba Karaköse

Sokak stilinin yüksek modayla harmanlanışı...

Siyah ve beyazın asaleti, zıt olmalarına rağmen nasıl mükemmel bir uyum oluşturuyorsa, modanın bambaşka tarzları da bir araya gelmekten çekinmiyor. Chanel ve Fendi ile her sezon inanılmaz parçalara imza atan Karl Lagerfeld, bu sefer biraz alanının dışında.

Sokak kültürünün yıllardan beri en ikonik sneaker’larının yaratıcısı Vans ile yeni bir koleksiyon hazırlığında olan Lagerfeld, siyah ve beyaz uyumundan ilhamını alıyor. Vans’ın unutulmaz dama deseni ve “K” harfinin birleşiminden oluşacak 6 ayakkabının yanı sıra sırt çantası, t-shirt ve bomber ceketler de yer alacak parçalar arasında. Yayınlanan hiçbir görsel olmamasıyla merakımız tavan yaptıran Karl x Vans koleksiyonu 7 Eylül gibi kısa bir süre içinde satışa sunulacak.