KAIA GERBER ÇOK HIZLI

MODA HABER 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Kaia Gerber, başarı basamaklarını ikişer ikişer çıkıyor!

Bir model için Paris Moda Haftası’nda, dünyaca ünlü markaların defilelerinde boy göstermek, ulaşılması zor hedeflerden birisi. Uzun uğraşların ve durmak bilmeyen çalışmaların ardından elde edilen bu başarıyı, Kaia Gerber kısa sürede elde ediverdi. Çünkü podyumların yükselen yıldızının, Cindy Crawford’un kızı olmaktan çok daha büyük yetenekleri var. Henüz 16 yaşında olan yeni nesil model Kaia, geçtiğimiz günlerde kariyeri için oldukça önemli bir adım attı. Çiçeği burnunda model, Paris Moda Haftası’nda Chanel’in İlkbahar/Yaz 2018 Haute Couture defilesinde, Karl Lagerfeld’ın ilham perileri arasında kendisine yer buldu. Duru güzelliği ve kusursuz vücudu ile göz kamaştıran Gerber, pudra renginde taş ve tüy detaylı bir elbiseyi sergiledi. Kaia Gerber hemen ertesi gün, dünyaca ünlü marka Valentino’nun İlkbahar/Yaz 2018 Haute Couture defilesinde de boy gösterdi.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ