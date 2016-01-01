INTIMISSIMI’NIN GÜÇLÜ KADINLARI

MODA HABER 8 saat önce Yunus Başaran

Intimissimi İlkbahar/Yaz 2018 reklam kampanyasının yüzleri Gisele Bundchen ve Chiara Ferragni oldu.

Geçtiğimiz sezon, #INSIDEANDOUT kampanyasının devamı niteliği taşıyan yeni kampanyasında, “güçlü kadınlar” temasını işleyen Intimissimi’ni yeni kampanyasında alanında başarılı ve ses getirmiş iki önemli kadın karaktere yer veriyor: Top model Gisele Bundchen ve influencer Chiara Ferragni.

Intimissimi son yıllarda iç giyim dünyasını farklı bir şekilde ele alıyordu. Bir kadının dış güzelliğinin sadece iç gücünden ve kişiliğinden aldığını vurgulayan Intimissimi, iç giyim her ne kadar gözükmese de dış görünümü etkilediğini anlatıyor.

Yeni yıldızlar Gisele ve Chiara, azim, hırs ve tutkulu iki karakteri başarıyla yansıtarak, markanın ikon haline gelen parçalarını giyerek yakın zamanda kameralar karşısına geçtiler. Detaylar geldikçe bildiriyor olacağız…

YAZI YUNUS BAŞARAN