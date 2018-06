INTIMISSIMI’DEN SJP SÜRPRİZİ

MODA HABER 10 saat önce Dilara Yilmaz

İtalyan iç giyim markası Intimissimi’nin yeni yüzü, başarılı oyuncu Sarah Jessica Parker oldu.

Sex and the City ile ünlenen oyuncu Sarah Jessica Parker, stiliyle her zaman konuşuldu. Carrie Bradshaw karakteriyle özdeşleşen stili çoğumuzun gardırobunu da etkilemiştir. Geçtiğimiz günlerde Manhattan sokaklarında görüntülenen oyuncunun ünlü İtalyan iç giyim markası, Intimissimi’nin yeni yüzü olduğu ve reklam kampanyası çektiği açıklandı. Sex and the City’nin ilk yayınlanmasından tam 20 yıl geçtiği gün çekilen reklam kampanyasında Parker, markanın siyah ipek pijaması ve dantelli sutyenini kombinlediği kendi tasarımı stilettolarla boy gösterdi. Sokak şıklığına farklı bir boyut kazandırmış olan Sarah Jessica Parker, markanın bu kampanyasıyla pijamalarla bile tarz olunabileceğini ispatladı.

