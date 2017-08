INTIMISSIMI ON ICE GELİYOR!

MODA HABER 7 saat önce Yunus Başaran

Her yıl sabırsızlıkla beklediğimiz ve müthiş bir gösteriyle şaşırıp kaldığımız Intimissimi On Ice, yine büyülemeye hazırlanıyor.

Moda dünyasındaki açık ara en çok beklenen etkinliği Intimissimi On Ice, nefes kesmeye devam edecek gibi duruyor. Geçtiğimiz yıl üçüncüsü gerçekleşen, ALL ekibinin de davetli olarak katılım sağladığı, Intimissimi On Ice “One Amazing Day”, Verona’da büyüleyici bir gece sunmuştu.

Bu yıl ise “Legend of Beauty” adıyla anılan gösteri yine Verona’da gerçekleşecek. Şovun bu yılki kostüm tasarımcısı yine, dünyanın en ünlü blogger’ı ve güzelliğiyle hepimizi büyüleyen Chiara Ferragni’den başkası değil. Verona’nın tarihi arenasında ağırlanacak isimler arasında dünyaca ünlü opera sanatçısı Andrea Bocelli, buz patenci Evgeni Plushenko ve sanat ve moda dünyasından birçok isim var.

