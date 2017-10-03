INTIMISSIMI 5. CADDE’DE

MODA HABER 16 saat önce Yunus Başaran

İtalyan lingerie markası Intimissimi, Amerika'da da ses getirmeye başlıyor.

Ulaşılabilir ve lüks kavramlarını, İtalyan iç giyimiyle bir araya getiren Calzedonia gruba ait Intimissimi, New York’taki 5.cadde’de konumlanan yeni mağazasını geçtiğimiz 18 Ekim’de açtı. 5. cadde’de 3 kat üzerine kurulmuş, toplam 500 metrekarelik bir alan ile Amerika’daki ilk olma ünvanını kazanmış olan mağazada, hem Intimissimi hem de Calzedonia ürünleri satışa çıkacak.

Büyük bir açılış partisine de ev sahipliği yapmış olan Intimissimi’nin 5. cadde’deki mağazası, sanat ve moda dünyasından bir çok kişinin akınına uğradı. Ana Ivanovic, Ella Mills, Irina Shayk, Dakota Johnson, Sarah Jessica Parker gibi iddialı isimlerin yanı sıra, Türkiye’den de Burcu Esmersoy ve Öykü Serter büyük açılış etkinliğine katıldı.

Yeni mağaza’nın açılışı Calzedonia Group’un ABD’ye girişini simgeliyor. Doğu Amerika’da 2018’e kadar 20 mağaza açmayı planlayan Calzedonia Group, daha sonraki yıllarda da Batı Amerika’da mağaza açmayı hedefliyor.

Intimissimi’nin yeni mağazası New York, 5.Cadde’de 601 numarada yer alıyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN