MODA HABER Ezgi Şuekinci
İNGİLİZ MODA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
İngiliz Moda Konseyi (BFC) tarafından düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri, dün gece dağıtıldı!
Moda dünyasının merakla beklediği, yılın en prestijli ödüllerinden birisi olan British Fashion Awards, dün gece Londra’da bulunan Royal Albert Hall’de gerçekleşti. Birbirinden değerli ödüllerin, sahipleriyle buluştuğu muhteşem geceye ilgi büyüktü. Anna Wintour’dan Selena Gomez’e, Kaia Gerber’dan Donatella Versace’ye, Winnie Harlow’dan Adwoa Aboah’a kadar birçok ünlü isim oradaydı. British Fashion Council’in (İngiliz Moda Konseyi) başkanı Natalie Massenet, BFC’nin CEO’su Caroline Rush ve Swarovski sponsorluğunda gerçekleşen törene, çekişmeli geçen şıklık yarışı ve duygusal teşekkür konuşmaları damgasını vurdu. İşte muhteşem gecenin kazananları!
YILIN MODELİ | Adwoa Aboah
YILIN AKSESUAR TASARIMCISI | Jonathan Anderson/Loewe
YILIN İŞ LİDERİ | Marco Bizzarri/Gucci
SWAROVSKI POZİTİF DEĞİŞİM ÖDÜLÜ | Maria Grazia Chiuri
URBAN LUXE | Off-White
ISABELLA BLOW ADINA MODA KREATÖRÜ ÖDÜLÜ | Pat McGrath MBE
YILIN GENÇ ERKEK GİYİM TASARIMCISI | Charles Jeffrey – Charles Jeffrey LOVERBOY
YILIN GENÇ KADIN GİYİM TASARIMCISI | Michael Halpern – Halpern
YILIN İNGİLİZ ERKEK GİYİM TASARIMCISI | Craig Green – CRAIG GREEN
YILIN İNGİLİZ KADIN GİYİM TASARIMCISI | Jonathan Anderson – JW Anderson
MODA İKONU | Donatella Versace – Versace
YILIN TASARIMCISI | Raf Simons – Calvin Klein
OUTSTANDING CONTRIBUTION TO BRIYISH FASHION | Christopher Bailey MBE
SPECIAL RECOGNITION AWARD FOR INNOVATION | Stella McCartney OBE
YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ