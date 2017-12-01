MODA HABER Ezgi Şuekinci

İNGİLİZ MODA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

İngiliz Moda Konseyi (BFC) tarafından düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri, dün gece dağıtıldı!

Moda dünyasının merakla beklediği, yılın en prestijli ödüllerinden birisi olan British Fashion Awards, dün gece Londra’da bulunan Royal Albert Hall’de gerçekleşti. Birbirinden değerli ödüllerin, sahipleriyle buluştuğu muhteşem geceye ilgi büyüktü. Anna Wintour’dan Selena Gomez’e, Kaia Gerber’dan Donatella Versace’ye, Winnie Harlow’dan Adwoa Aboah’a kadar birçok ünlü isim oradaydı. British Fashion Council’in (İngiliz Moda Konseyi) başkanı Natalie Massenet, BFC’nin CEO’su Caroline Rush ve Swarovski sponsorluğunda gerçekleşen törene, çekişmeli geçen şıklık yarışı ve duygusal teşekkür konuşmaları damgasını vurdu. İşte muhteşem gecenin kazananları!

YILIN MODELİ | Adwoa Aboah

YILIN AKSESUAR TASARIMCISI | Jonathan Anderson/Loewe

YILIN İŞ LİDERİ | Marco Bizzarri/Gucci

SWAROVSKI POZİTİF DEĞİŞİM ÖDÜLÜ | Maria Grazia Chiuri

URBAN LUXE | Off-White

ISABELLA BLOW ADINA MODA KREATÖRÜ ÖDÜLÜ | Pat McGrath MBE

YILIN GENÇ ERKEK GİYİM TASARIMCISI | Charles Jeffrey – Charles Jeffrey LOVERBOY

YILIN GENÇ KADIN GİYİM TASARIMCISI | Michael Halpern – Halpern

YILIN İNGİLİZ ERKEK GİYİM TASARIMCISI | Craig Green – CRAIG GREEN

YILIN İNGİLİZ KADIN GİYİM TASARIMCISI | Jonathan Anderson – JW Anderson

MODA İKONU | Donatella Versace – Versace

YILIN TASARIMCISI | Raf Simons – Calvin Klein

OUTSTANDING CONTRIBUTION TO BRIYISH FASHION | Christopher Bailey MBE

SPECIAL RECOGNITION AWARD FOR INNOVATION | Stella McCartney OBE

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ

Pageskin Top
Pageskin Left
Pageskin Right