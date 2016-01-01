İLHAM VEREN KADIN SERENA WILLIAMS

MODA HABER 17 saat önce Ezgi Şuekinci

Tenisin ikonik isimlerinden Serena Williams da kendi markasını çıkaran ünlüler arasına adını yazdırdı.

Dünyanın en ilham verici kadınlarından biri olan başarılı tenisçi Serena Williams, geçtiğimiz günlerde kendi markasını çıkardı. Gündelik kıyafetlerden ve spor giyimden esinlenilerek hazırlanan parçalar, Serena Williams stilinin güçlü bir yansıması desek abartmış olmayız. Daha önce Nike için özel koleksiyonlar hazırlayan ve beğenileri toplayan yıldız, bu kez “Ben güzelim. Ben güçlüyüm.” sloganıyla kendi ürünlerini piyasaya sürüyor. Yeni markası için “Kaliteli kumaşlar kullanarak üst düzey parçalar tasarladık. Çünkü müşterilerimiz kadınlar ve onlar çok akıllılar.” yorumunda bulunan Serena Williams, kadınlara ilham vermek konusunda oldukça kararlı gibi görünüyor. Koleksiyonun tamamına serenawilliams.com adresinden ulaşabilirsiniz.

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