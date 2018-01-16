MODA HABER 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Yeni takıntı Gia ile tanıştınız mı?

Ünlülerin ne kadar fazla seyahat ettiğini bilmeyen yoktur. Çekimler, lansmanlar derken ömürlerinin neredeyse yarısını seyahatlerle geçiriyorlar. Bu durumu fırsat bilen ve havaalanı modasının oluşumunda büyük katkılar sağlayan markalar da yok değil. Mesela birkaç ay önce Re/Done markasından bahsetmiştik. Kısa sürede tanınan ve ünlülerin hava alanı şıklıklarını tamamlayan bu marka, hala popüleritesini koruyor ancak bu kez konumuz yeni takıntı “I.Am.Gia” markası! Victoria Secret modelleri Adriana Lima’dan Shanina Shaik’a, Bella Hadid’den Kaia Gerber’e kadar birçok isim bu markayı yakın markajına almış durumda. Üstelik I.Am.Gia markası, sadece havaalanı şıklığı için iddialı değil. Marka, stil sahibi tüm kadınların dikkatini çekebilecek özel tasarımlara sahip. Ünlü modellerin üzerinden çıkarmadığı I.Am.Gia markalı tüm ürünlerin 200 dolar altında olması da bonus! İşte yeni takıntı Gia!

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