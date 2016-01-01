H&M’DEN FRANSIZ ESİNTİLERİ

MODA HABER 12 saat önce

İsveçli marka, Fransız konsept mağaza Colette’le işbirliğine gidiyor.

Ünlü markalarla yaptığı işbirlikleriyle tanınan büyük hazır giyim markası H&M, bu sefer de parizyen konsept mağaza, Colette ile kapsül koleksiyonu çıkarmaya hazırlanıyor. H&M Studio’dan çıkacak olan özel seri, sonbahar/kış 2017 koleksiyonun içinde bulunacak. New York şehrinin enerjisi ve yaratıcılığından ilham alınan 9 parçalık koleksiyonda, Colette markasının imza rengi, çivit mavisi hakim. Fırfırların ve jakarlı kumaşların olduğun özel koleksiyon, 14 Eylül itibariyle seçili H&M mağazaları ve online olarak satışa sunulacak.

YAZI DİLARA YILMAZ