H&M TUTKUNLARINA MÜJDE

MODA HABER 12 saat önce

Arket isimli yeni markasıyla H&M, sınırlarını genişletiyor.

Mutlaka dolaplarımızda bir parça da olsa ürününe yer verdiğimiz, yaptığı işbirlikleriyle bizleri şaşırtan ve etkisi altına alan H&M, uygun fiyat politikasıyla da kendine çekmeyi başarıyor. Kıyafet, aksesuar ve ayakkabılarıyla hemen hemen her zevke hitap ederken, ev eşyalarıyla ürün gamını genişletmekte de geri kalmamıştı.

Bu sefer H&M, kendi sınırları içinde doğan yeni bir markayla selamlıyor bizleri: Arket… Modern zamana uygun olarak erkek, kadın, çocuk ve ev için gerekli ürünlerin sunulacağı bir marka olarak açıklanan Arket, ilk koleksiyona ait yayınlanan görsellerle de beğeni toplayacağının sinyallerini veriyor. Yaz sonu ya da sonbahar başlarında Londra Regent Street’de açılacak olan ilk mağazanın ardından online olarak 18 ülkede de satışa sunulacak. Ayrıca seçili Arket mağazalarında Kuzey Avrupa mutfağının hakim olduğu cafe konseptinin yer alacağı da duyurulan bilgiler arasında.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE