H&M İLE GERİ DÖNÜŞTÜRELİM

MODA HABER 2 gün önce

H&M'in "Bring It" kampanyası ile küresel geri dönüşüm hareketi tekrar başladı.

H&M’in dünya çapında hayata geçirdiği geri dönüşüm hareketi 2013 yılında başlamıştı. 2013’ten bu beri 40.000 tondan fazla kıyafet toplanıp geri dönüşüme kazandırıldı. Projeye tam gaz devam eden H&M’in hedefi 2020 yılına kadar her yıl toplanan ürün sayısını arttırarak, giyilmeyen kıyafetleri çöpe attırmamayı hedefliyor.

Bir kıyafeti nasıl değerlendiriyorlar sorusunun cevabı videoda saklı. Chrystal Moselle tarafından yönetilen bu kısa film bir sonraki kampanyanın başlangıcıyla lanse edildi. “Bring It” (Haydı Getir) filmi 26 Ocak’ta yayınlantıktan sonra tüm H&M mağazaları kullanmadığınız kıyafetleri bekliyor. 2014 yılında geri dönüştürerek yeniden hayata geçerek Close The Loop koleksiyonu satışa çıkmış ve büyük bir başarıya imza atmıştı.

