HANDE ERÇEL İLE KADİFEYE DOKUNUN

MODA HABER 8 saat önce Dilara Yilmaz

DeFacto ile ikinci kez kamera karşısına geçen Hande Erçel, bu kış sezonu için kadifeyi keşfediyor.

Siyah İnci dizisiyle hayranlarını ekran başına kitleyen güzel oyuncu Hande Erçel ikinci kez DeFacto için reklam kampanyasında yer alıyor. Daha önce DeFacto’nun jean reklamlarının yüzü olan Erçel, şimdi markanın “DeFacto’yla Kadifeyi Keşfet” konseptli, kış aylarına özel tasarlanan kadife koleksiyonu için kamera karşısına geçti. Sezonun gözde trendlerinden biri olan kadife koleksiyonda elbiseler, bluzlar, bomber ceketler ve birbirinden şık parçalar yumuşacık dokusu ve zamansız modasıyla yer alıyor. Cannes Lions ödüllü Ray Coates’un yönetmenliğini üstlendiği reklam filminde Hande Erçel, gölge eller tarafından takip ediliyor. Koleksiyonun renkli reklam çekimleri ise ünlü moda fotoğrafçısı Tamer Yılmaz tarafından gerçekleştirildi.

YAZI DİLARA YILMAZ