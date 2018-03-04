GUCCI’NIN YENİ YÜZÜ, HARRY STYLES!

MODA HABER 2 saat önce Ezgi Şuekinci

Harry Styles’ın Gucci aşkı, yepyeni bir işbirliğinin kapılarını araladı!

Bir zamanlar özellikle genç neslin sıkı sıkıya takip ettiği One Direction grubu üyelerinden Harry Styles, grubun dağılmasının ardından başarı adımlarını yalnız çıkmaya devam ediyor. Hayat tarzı kadar kişisel zevkleriyle de göz önünde olan Harry’nin, Gucci ile işbirliği yaptığına dair söylentiler kulağımıza geliyordu. Nihayet Gucci, Instagram hesabından yayınladığı bir gönderi ile Harry Syles’ın yeni Gucci kampanyasının yüzü olduğunu doğruladı. Yakın zamanda moda severlerin beğenisine sunulacağı tahmin edilen kampanya, şimdiden merak konusu olmayı başardı.

Harry Styles’ı az çok takip ediyorsanız, Gucci aşkını da görmüş olmalısınız. Çünkü Harry, gittiği hemen hemen her yerde Alessandro Michele imzalı Gucci takımlarını giyiyor ya da aksesuarlarını kullanıyor. Hal böyle olunca 24 yaşındaki genç yıldızın bu yeni adımı “Mükemmel işbirliği” olarak yorumlanıyor. Sır gibi saklanan kampanyaya ilişkin detaylar geldikçe sizinle paylaşıyor olacağız. Takipte kalın!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ