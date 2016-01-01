GUCCI DIY UYGULAMASINDA YENİ DÖNEM

MODA HABER 6 saat önce Ezgi Şuekinci

Sıkı Gucci hayranlarını heyecanlandıracak Gucci DIY uygulaması!

Son zamanların “kişiselleştirme” çılgınlığı, hızını düşürmeden devam ediyor. Pantolondan, çantaya, mücevherattan, telefon kılıflarına kadar uzanan bu akım, etkisine kapılanları oldukça özel hissettiriyor olacak ki, çılgınlığın boyutu her geçen gün artıyor. Büyük markalar da bu duruma kayıtsız kalamıyor ve kişiselleştirilebilir ürünlerin ağırlıkta olduğu koleksiyonlar hazırlıyor.

Son olarak İtalyan modasının demirtaşı Gucci de bu akıma katıldı ve kadınlara yönelik lüks alışveriş sitesi Mytheresa.com ile dikkat çekecek bir projeye imza attı. Yapılan işbirliği çerçevesinde, Gucci’nin Ace Sneaker’ları, Mytheresa sitesi üzerinden online olarak satışa sunulacak. Siteyi ziyaret edenleri ise özel bir sürpriz bekliyor olacak; DIY! Mytheresa.com’a getirilecek olan “Do It Yourself” yani “Kendin Tasarla” kısmı ile, Gucci Ace Sneaker’ları kişiselleştirilebilecek. Ayakkabıyı satın almak isteyenler, seçeceği bir nakış rengi ile ayakkabıların üzerine adının baş harflerini yazdırabilecek ve yarattığı tasarımları 3D boyutunda 360 derece açıyla görüntüleyebilecek.

Bildiğiniz gibi Gucci DIY, sadece Gucci mağazalarında yapılabiliyordu. MyTheresa işbirliği, aynı zamanda Do It Yourself’in kapsamını da genişletti ve türünün ilk örneği oldu. 25 Ekim’de başlayan uygulama ne yazık ki yalnızca 2 hafta sürecek.

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