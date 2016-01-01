GÖSTERİŞ ZAMANI

MODA HABER 4 saat önce Dilruba Karaköse

H&M 2017 Sonbahar koleksiyonun yüzü güçlü duruşuyla Naomi Campbell...

Moda dünyasının en yoğun haftaları yaşanıyor son günlerde. Defileler, yeni sezon tanıtımları derken, birden fazla odak noktasına sahip olmuş durumdayız. Bu tatlı ve heyecan verici koşturmacanın içinde H&M de sürprizini Naomi Campbell ile yapıyor. 2017 Sonbahar kampanya filminin yüzü olarak kamera karşısına geçen etkileyici model, kendisi kadar görkemli kadınlardan oluşan ekibi Tokyo gece hayatında görüntüleniyor reklam filminde. 21 Eylül’de satışa sunulacak yeni koleksiyonun parçaları ise güçlü duruşlarıyla dikkatleri çekiyor. Blazerlar, kalem etekler, feminen üstler gibi gardırop kahramanları, tüylü kabarık örgüler, parıltılı gümüş renkler, kokteyl elbiseleriyle kombinleniyor ve gösterişli yorumunu en üst noktalara çıkarıyor.



YAZI DİLRUBA KARAKÖSE