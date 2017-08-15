GIZIA GATE’İN YENİ DURAĞI

MODA HABER 6 saat önce Yunus Başaran

Gizia GATE'in ihtişamından Zorlu Avm de nasibini alıyor.

Tasarım ve modanın İstanbul’daki nadide adreslerinden, 30 yıllık deneyimi ile Türk tekstil ve modasının önemli temsilcilerinden Gizia GATE’in yeni durağı Zorlu AVM oldu. Türk moda tasarımcılarının buluşma noktası haline gelen Gizia GATE’in Zorlu mağazasında, genç yeteneklere ve sürpriz markalara yer verildiği gibi, yıl içinde misafir tasarımcılara da ev sahipliği yapacak.

YAZI YUNUS BAŞARAN