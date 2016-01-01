GIGI’NIN YARIŞ PİSTİ

MODA HABER 37 dakika önce Dilruba Karaköse

TommyXGigi ikilisi bizleri bu sefer yarış pistine davet ediyor.

Birlikte hazırladıkları başarılı koleksiyonlar ve farklı konseptlerdeki defileleriyle Tommy Hilfiger ve Gigi Hadid moda dünyasının mükemmel ikililerinin başında yer alıyor. Bundan birkaç ay önce 2018 İlkbahar koleksiyonlarını Milano Moda Haftası’nda tanıtacaklarını bilsek de, parçaların nasıl olacağına dair herhangi bir bilgimiz yoktu. Ancak yeni yayınlanan kampanya fotoğrafları, Tommy ve Gigi yine yapmış yapacağını dedirtiyor sanki. İlhamını araba yarışlarından alan koleksiyon, tabii ki buna uygun olarak yarış pistine yaraşır detaylara sahip. Tommy ve Gigi’nin dördüncü işbirliğinin meyveleri ise 25 Şubat’ta gerçekleşecek defilenin ardından satışa sunulacak.

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