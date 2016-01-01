MODA HABER Timur Can Ersoy
GIGI’NİN TERLİKLERİ
2015 yılından beri Stuart Weitzman markası ile reklam kampanyaları öne süren Hadid, bu yaz çok konuşulacağa benziyor.
Gigi Geçtiğimiz yıl işbirliğine giren Gigi Hadid ile Stuart Weitzman bu işbirliğine devam ettireceklerinin müjdesini verdi. Gigi terlikleri “eyelove” ve “eyelovemore” 15 Kasım’da Stuart Weitzman’ın yüzünü içeren kısa bir filmle birlikte çıkıyor. Marka, sınırlı sayıda olan ayakkabıların ön satışını gerçekleştirmek için Gigi hayranlarını internet sitesi üzerinden kaydolmaya çağırıyor.
YAZI TİMUR CAN ERSOY