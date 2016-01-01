GIGI’NİN AMERİKAN RÜYASI

MODA HABER 1 gün önce Dilara Yilmaz

Tasarımcılığa iyice alışan ünlü model Gigi Hadid, Tommy için tasarladığı koleksiyonlara bir yenisini daha ekliyor.

Tommy Hilfiger’ın genlerini çok iyi temsil eden top model Gigi Hadid, markanın sadece yüzü olmakla kalmamış aynı zamanda kapsül koleksiyonlarda çıkarmıştı hatırlarsınız. Şimdi bu koleksiyonlara üçüncüsünü ekliyor.

Markanın renkleri kırmızı ve mavi tonların hakim olduğu koleksiyonda grafik desenli kazak-elbise, parka, çizgili eşofman gibi parçalar bulunurken, koleksiyonun yıldız ürünü ekose desenli askılı elbise. 19 Eylül’de Londra Moda Haftası’nda görücüye çıkacak defile ardından satışa çıkacak olan koleksiyonun ekose desenleriyle punk havası yakalayacaksınız.



YAZI DİLARA YILMAZ