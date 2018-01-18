GIGI VE ARIANA İLK KEZ BİR ARADA!

MODA HABER 8 saat önce Ezgi Şuekinci

Reebok’ın yeni kampanyası, ünlü isimleri bir araya getirdi!

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve yeni nesil pop şarkıcısı Ariana Grande, Reebok’ın “Always Classic” isimli, İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonu için buluştu. Aralarında rapçi ikili Rae Sremmurd, başarılı model Sharina Gutierrez, Teyana Taylor, Lil Yachty, Felipe Pantone ve K-pop yıldızı Somi’nin de yer aldığı kampanyada, Amerikalı fotoğrafçı Atiba Jefferson’un objektifleri konuşuyor.

Gigi Hadid’in sportif kişiliğinin ve Ariana Grande’nin pop estetiğinin hissedildiği koleksiyonda, Reebok’ın “Freestyle Hi, Classic Leather, Club C ve Workout Plus” gibi ikonikleşen sneaker silüetlerine rastlamak mümkün!

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