MODA HABER Ezgi Şuekinci
GIGI VE ARIANA İLK KEZ BİR ARADA!
Reebok’ın yeni kampanyası, ünlü isimleri bir araya getirdi!
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve yeni nesil pop şarkıcısı Ariana Grande, Reebok’ın “Always Classic” isimli, İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonu için buluştu. Aralarında rapçi ikili Rae Sremmurd, başarılı model Sharina Gutierrez, Teyana Taylor, Lil Yachty, Felipe Pantone ve K-pop yıldızı Somi’nin de yer aldığı kampanyada, Amerikalı fotoğrafçı Atiba Jefferson’un objektifleri konuşuyor.
Gigi Hadid’in sportif kişiliğinin ve Ariana Grande’nin pop estetiğinin hissedildiği koleksiyonda, Reebok’ın “Freestyle Hi, Classic Leather, Club C ve Workout Plus” gibi ikonikleşen sneaker silüetlerine rastlamak mümkün!
DANGEROUS CLASSIC. | From the pony on her head to the #ClassicLeather on her feet, @arianagrande defiantly plays by her own rules as the Dangerous Classic. And when a daring woman has nothing to prove, the world better watch out. #AlwaysClassic| Ready to embrace your dangerous side? Tap the link in bio. #ClassicLeather
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