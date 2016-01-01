GIGI HADID’İN TASARIMCILIK SEVDASI

MODA HABER 5 saat önce

Gigi Hadid bu sefer yaratılığını güneş gözlüklerinde sergiliyor.

Kızkardeşi Bella Hadid bu aralar popülerliğine popülerlik katarken, acaba Gigi Hadid nerelerde diye düşünmeye başlamıştık. Pek fazla ortalarda görünmeyen Hadid, bu sessizliğini Vogue Eyewear ile bozuyor.

Daha önce Tommy Hilfiger ile tasarımcı tarafının ne kadar güçlü olduğu kanıtlayan Gigi, Vogue Eyewear için kapsül bir koleksiyon tasarlayarak bir süpriz yapıyor. Aviator, oval, cat eye ve klasik olmak üzere 4 farklı modele sahip koleksiyon 90’lı yılların havasını taşırken, retro-şık bir görüntü ortaya koyuyor.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE