GEZEGEN ÜZERİNDEKİ EN KAPSAMLI MODA PROJESİ

MODA HABER 1 gün önce

Gezenegimiz üzerindeki en kapsamlı ve erişilebilir projenin ne olduğunu biliyor musunuz?

Google’ın modaya ne kadar önem verdiğini geçtiğimiz yalarda teknoloji ve modayı bir araya getirdiği Ivyrevel projesiyle hatırlarsınız. Detaylar için buraya bakabilirsiniz.

Şimdi ise Google, oldukça dahiyane ve ulaşılabilir bir dijital sergi projesini hayata geçirdi. Ve buna ulaşmanız için tek ihtiyacınız kaliteli bir internet bağlantısı. “We Wear Culture” isimli proje kapsamında 180 müze, okul, moda enstitüleri ve diğer kurumlar işbirliğine girip, bu dev arşivin oluşmasını sağladı. Yaklaşık 30.000 adet parçaya sahip olan bu dijital sergi, 450’den fazla sergiyi ve küratörlerini kaynak olarak sağlanmasında rol aldı. Modanın gelişimi, oluşumuna dair ne ararsanız We Wear Culture’da. Buraya tıklayarak siteyi mutlaka ziyaret etmeyi unutmayın.



YAZI YUNUS BAŞARAN